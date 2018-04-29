Саратов, 29 апреля, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Во время рабочей поездки в Саратовскую область спикер Государственной думы Вячеслав Володин ознакомился с итогами реконструкции особняка XIX века, в котором размещается картинная галерея Кузьмы Петрова-Водкина.

Кузьма Петров-Водкин. Автопортрет (фрагмент). 1918

Летом 2017 года при благотворительной поддержке Вячеслава Володина в здании музея, которому более 150 лет, впервые сделали капитальный ремонт. Директор картинной галереи Валентина Бородина поблагодарила Вячеслава Володина: «Спасибо вам большое, что еще на много лет продлили жизнь замечательного исторического здания. Надеемся, что в мае, ко Дню музеев, мы откроем здесь историческую экспозицию».

«Главное, чтобы все было качественно», — отметил Вячеслав Володин.

Валентина Бородина провела экскурсию по обновленной экспозиции музея, в которой представлены работы художников-участников «Хвалынских пленэров», рассказала об уникальной творческой атмосфере Хвалынска. Вячеслав Володин в ходе встречи с директором галереи Валентиной Бородиной и хвалынским краеведом Алексеем Наумовым поднял тему предстоящих мероприятий, посвященных празднованию 140 лет со дня рождения художника Кузьмы Петрова-Водкина.

Вячеслав Володин также обсудил следующий этап реконструкции музея, благодаря которому планируется восстановить уникальные настенные росписи, выполненные в 1914 году в стиле модерн известным художником Львом Радищевым, правнуком знаменитого писателя.

«Наконец-то мы встретились с Вячеславом Викторовичем, поговорили о картинной галерее. Благодаря его помощи здание отремонтировано, рядом теперь есть памятник, остались — росписи. Я очень счастлива, потому что Вячеслав Викторович пообещал средства на реставрацию росписей. И они, я уверена, будут сделаны. Благодаря реставрации росписи заиграют полнотой краски, улучшится общее восприятие экспозиции», — отметила Валентина Бородина по итогам встречи.