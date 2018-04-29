Донецк, 29 апреля, 2018, 14:47 — ИА Регнум. В результате очередного обстрела со стороны украинских силовиков в Донецкой Народной Республике погибли три человека. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Mil.gov.ua Обстрел

«В результате обстрела со стороны бандформирований ВСУ погибли двое граждан республики, трое получили ранения. Защищая территорию нашей республики, погиб один военнослужащий наших ВС», — сообщил Басурин.

Он уточнил, что бандформирования ВСУ открыли огонь из танков и минометов в 9:35 по местному времени по Докучаевску. Огонь велся с направления Новотроицкого, была выпущена 41 мина калибром 120 мм, а также произведено два выстрела из танка.