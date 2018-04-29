Москва, 29 апреля, 2018, 14:12 — ИА Регнум. В Москве на 30 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает Гидрометцентр России.

ИА REGNUM Гроза в Москве

Сообщается, что 30 апреля в Москве и Московской области ожидается усиление ветра. В ночь на 30 апреля регион накроет мощная гроза, порывы ветра при которой могут достигнуть 15 м/с, днём — 12−17 м/с.

Напомним, сегодня в столице ожидается до 18 градусов тепла.

«Желтый» уровень погодной опасности — это когда погодные условия потенциально опасны — возможны осадки, грозы, возрастание порывов ветра, высокие или низкие температуры и др. Эти явления погоды обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.