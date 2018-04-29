Санкт-Петербург, 29 апреля, 2018, 14:13 — ИА Регнум. 28 апреля традиционный международный турнир по хоккею с шайбой «Кубок «АЛРОСА» в Санкт-Петербурге завершился победой российской команды. Как сообщает Федерация хоккея России, в соревновании ежегодно проходит проверку ближайший резерв главной сборной страны перед чемпионатом мира.

Андрей Пронин ИА REGNUM Хоккейный турнир «Кубок «АЛРОСА». Хоккейный матч между сборными России и Австрии

Андрей Пронин ИА REGNUM Хоккейный турнир «Кубок «АЛРОСА». Хоккейный матч между сборными России и Норвегии

Соперником олимпийской сборной России под руководством Олега Браташа стала сборная Австрии. В заключительном матче турнира команды сражались за кубок победителей турнира.

Андрей Пронин ИА REGNUM Команды перед началом турнира

Российская команда создала значительный задел уже в первом периоде. Виталий Кравцов открыл счет, а Артём Гареев удвоил преимущество сборной. До сирены на перерыв Игорь Исаев позволил команде завершить первый период со счётом 3:0.

Во втором периоде сборная Австрии догоняла соперников. Брайан Леблер отквитал одну шайбу на 31-ой минуте, а Мануэль Ганаль в третьем периоде значительно сократил отставание. Гол Александра Цияна из сборной Австрии сравнял счёт на 56-ой минуте.

Андрей Пронин ИА REGNUM Хоккейный турнир «Кубок «АЛРОСА». Хоккейный матч между сборными России и Австрии

Точку в матче поставил игрок сборной России Михаил Мальцов во время овертайма, завершив турнир со счётом 4:3. Таким образом, олимпийская сборная России второй год подряд стала чемпионом турнира.