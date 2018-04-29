Москва, 29 апреля, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» намерена уволить стюардессу, которая назвала Калининград Кенигсбергом во время рейса 25 апреля. Об этом сообщается сегодня, 29 апреля, в официальном аккаунте авиакомпании в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининградская область

Об этом инциденте рассказал известный журналист Виталий Третьяков. 27 апреля он написал в Twitter, что летел самолетом «Аэрофлота» из Москвы в Калининград. В голосовом объявлении, которое обычно звучит на борту самолета на русском и английском языках, в варианте на английском пункт назначения был назван Кёнигсбергом. На русском языке вся информация была представлена корректно.

«В самолете «Аэрофлота» Москва — Калининград по-русски объявляют, что самолет выполняет рейс Москва — Калининград. А по-английски сразу за этим: рейс Москва — Кёнигсберг. Слышал это собственными ушами в полете 25 апреля», — написал Третьяков.

С официального аккаунта «Аэрофлота» в Twitter ему ответили, что «провели проверку инцидента» и подтверждают данную информацию. «Бортпроводница будет уволена», — сообщиала авиакомпании и поблагодарила Третьякова «за сигнал».

Но Третьяков указал, что объявление на английском языке было зачитано мужским голосом. Журналист предположил, что объявление зачитал командир экипажа, как это обычно бывает, а никакая бортпроводница «ничего не произносила».

«Не знаю, действительно ли мне ответил «Аэрофлот», но за что увольнять бортпроводницу? Это было объявление командира корабля и зачитано оно было мужским голосом. Бортпроводницы ничего такого не произносили», — написал Третьяков.

Однако «Аэрофлот» настаивает на своей версии события:

«Виталий, подобные объявления выполняет старший бортпроводник. Мы опросили нескольких пассажиров, и они подтвердили, что объявление выполнялось женским голосом. Более того, старший бортпроводник сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации», — сказано в ответном сообщении «Аэрофлота» в Twitter.

Напомним, Кёнигсбергом этот город назывался во времена королевства Пруссия и Германской империи, а также Веймарской республики и Третьего рейха. После победы Советского Союза в Великой Отечественной войне город и окружающие его земли (северная часть Восточной Пруссии) вошли в состав СССР (на правах области в составе РСФСР). Город получил название Калининград.

В современном Калининграде есть определенные общественно-политические группы, которые ратуют за переименование города в Кёнигсберг и всяческое его онемечивание. В этих группах также присутствуют и сепаратистские настроения.