Симферополь, 29 апреля, 2018, 13:05 — ИА Регнум. В период роста социального недовольства граждан, спровоцированного в том числе мусорной темой и излишней активностью Роскомнадзора, в правительстве РФ решили заняться вопросом повышения пенсионного возраста в стране. Тогда как правильнее было бы пересмотреть систему госзаказа для вузов и программы по автоматизации ряда отечественных производств. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля высказал политолог Иван Лизан, комментируя заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что правительство РФ готово на законодательном уровне обсуждать повышение пенсионного возраста в стране.

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«Повышение пенсионного возраста часто позиционируют как меру вынужденную и неизбежную из-за снижения количества трудоспособного населения и некоего роста продолжительности жизни. В то же время опыт соседней Украины показал, что повышение пенсионного возраста никак не помогло уменьшить дефицит пенсионного фонда — ведь решение ударяет по грядущему поколению пенсионеров, а не по текущему, тогда как деньги нужны «здесь и сейчас», — но внесло свою роль в рост социального недовольства, став, вместе с новым налоговым кодексом и неуёмными аппетитами «младореформаторов», одним из факторов, который приблизил майдан», — поясняет эксперт.

Он напоминает, что в тот момент украинское общество восприняло повышение пенсионного возраста как отказ государства от исполнения социальных обязательств, ведь высокие показатели смертности (особенно среди мужчин) гарантировали сотням тысяч украинцев невозможность получения пенсии — до неё не многим удаётся дожить.

«Зачем в 2018 году, когда в России наблюдается рост социального недовольства, вызванного как мусорной темой, так и излишней активностью Роскомнадзора, поднимать ещё и тему повышения пенсионного возраста — не ясно. Гораздо продуктивнее и разумнее было бы кардинальным образом пересмотреть систему госзаказа для вузов и реализовывать программы по автоматизации ряда производств, особенно в сфере услуг, с переучиванием освободившихся кадров. Но у правительства или своя логика, или своя реальность», — считает Иван Лизан.

Напомним, ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев анонсировал в эфире телеканала «Россия 1» скорое начало пенсионной реформы в стране.

«Экспертиза уже достаточно серьёзная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне. Решение по этому поводу, так или иначе, государству придётся принимать», — сказал Медведев, подчеркнув, что решение следует принимать, руководствуясь суммой факторов, аккуратно, чтобы «создавать достаточно комфортную атмосферу по их применению в будущем».

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