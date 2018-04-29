Москва, 29 апреля, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Запретом въезда для антироссийски настроенных граждан Литвы Россия дает сигнал другим странам о возможной реакции на недружественные акции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

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РФ запретила въезд для антироссийски настроенных граждан Литвы, среди которых известные политики и политологи. Это стало ответом Москвы на введенные ранее Вильнюсом ограничения в рамках литовского варианта «акта Магнитского».

«Нельзя не видеть, что решение о запрете въезда в нашу страну антироссийски настроенных граждан Литвы носит в определенной степени профилактический характер. Это — своего рода сигнал и другим странам, идущим в фарватере американской политики. Россия и впредь будет жестко реагировать на любые недружественные акции», — сказал Клинцевич.

Он отметил, что Россия в своей новейшей истории изначально не делила страны на большие и малые, исходя из их геополитического веса или военной мощи.

«Тем не менее не могу не задаться вопросом: кто больше пострадает от резкого похолодания российско-литовских отношений — мы или наш прибалтийский сосед? Ответ, думаю, очевиден», — указал сенатор.