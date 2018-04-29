Москва, 29 апреля, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram смог восстановить свою работу после DDoS-атаки и перегрева одного из серверов. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщают пользователи месснеджера.

Эмблема Telegram

Напомним, ранее сегодня мессенджер Telegram оказался не доступен на територии России, Ирака, Ирана, Великобритании и США. Многие пользователи сообщали, что не могут авторизоваться.

Создатель месснеджера Павел Дуров сообщил, что сервера Telegram подверглись массированной DDoS-атаке, а один из серверов перегрелся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории России Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) пытается заблокировать Telegram с 16 апреля по решению суда.

Дело в том, что администрация мессенджера отказалась сотрудничать с российскими спецслужбами в антитеррористической сфере и выполнять требования российского законодательства.

Но пока Роскомнадзор успеха не добился.