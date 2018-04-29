Вашингтон, 29 апреля, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Американский журнал Popular Mechanics 19 апреля опубликовал статью, в которой продемонстрировал «всю мощь российского подводного флота».

Svch433 Российская подводная лодка проекта 667БДР «Кальмар»

В этой статье российский военно-морской флот назван «крепким орешком», в составе которого есть 72 подводные лодки, в том числе стратегические атомные ракетоносцы, субмарины с крылатыми ракетами, а также уникальные подлодки для специальных операций.

Издание утверждает, что в составе многочисленного подводного флота России есть лодки специального назначения, среди которых выделяются две огромные «плавучие базы» на базе корпусов «Дельта» III и IV. В российской классификации — это проект 667БДР «Кальмар» и проект 667БДРМ «Дельфин». Журнал утверждает, что эти субмарины предназначены для транспортировки глубоководных минисубмарин.

Кроме того, Popular Mechanics обращает внимание на «устрашающую» подлодку Б-90 «Саров», которая, по мнению издания, используется как испытательная платформа для новой ядерной торпеды «Статус-6».

Именно о таких ядерных торпедах в своем послании Федеральному собранию говорил президент Российской Федерации Владимир Путин. Торпеды «Статус-6» предназначены для атаки прибрежных целей — портов и крупных городов с помощью гигантской 100-мегатонной термоядерной боеголовкой.

Такие торпеды способны двигаться на очень большой глубине и фактически не уязвимы для существующих американских систем обороны. Взрыв одной такой торпеды способен уничтожить целые прибрежные районы, делая их непригодными для жизни из-за радиоактивных осадков.