Чикаго, США, 29 апреля, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко одержал быструю победу над американским бойцом Фрэнком Миром в рамках ¼ финала Гран-при Bellator за титул чемпиона этой организации в тяжелом весе. Бой прошел накануне, 28 апреля, в городе Роузмонт (США, штат Иллинойс).

Kremlin.ru Фёдор Емельяненко

Поединок был знаковым и считался одним из главных событий турнира Bellator 198. 41-летний Емельяненко победил 38-летнего Мира техническим нокаутом на 48-й секунде первого раунда. Это самая быстрая победа Емельяненко в карьере.

В самом начале боя Мир начал наступление и занял активную позицию, используя некоторое превосходство в массе. Напомним, что контрольное взвешивание перед боем показало, что Емельяненко весит 108,9 кг, а Мир — 118,6 кг. Мир атаковал Емельяненко серией мощных ударов со средней дистанции.

Первые секунды Емельяненко выглядел потрясенным и явно оказался не готов к такому натиску в начале боя, он даже пропустил несколько ударов, не успев их блокировать. Казалось, что Емельяненко не устоит и его ноги подкосились после комбинации из левого и правого прямых ударов.

Однако российский боец не упал, а лишь присел на колено. Мир решил сократить дистанцию и попытаться добить Емельянкно, пока тот находится в невыгодном для него положении. Но Емельяненко быстро восстановил устойчивость, поднялся на ноги и неожиданно провел успешный тэйкдаун.

Емельяненко явно не собирался переводить поединок в борьбу в партере, где Мир вполне мог воспользоваться преимуществом в весе. Поэтому, сразу после того, как американец рухнул, Емельяненко вернулся в стойку и начал осыпать поднимающегося соперника боковыми ударами.

Уже к 30-й секунде боя стало понято, что Мир выдохся, хотя он и пытался по-прежнему атаковать Емельяненко. На 40-й секунде Мир бросился штурмовать Емельяненко, отказавшись от защиты, получил короткий левый боковой удар снизу, после которого не смог устоять на ногах. Американец рухнул на настил октагона, упершись руками в пол, а Емельяненко стал проводить добивание. Бой закончился на 48-й секунде.