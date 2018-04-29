Ереван, 29 апреля, 2018, 10:56 — ИА Регнум. В воскресенье, 29 апреля сторонники лидера оппозиции Никола Пашиняна перекроют движение на улицах Еревана. Об этом еще накануне призвал сам Пашинян.

Hetq.am Площадь «Республики» в Ереване

Протесты в воскресенье начнутся в 12:00 (11:00 мск). После планируется митинг на площади Республики.

Партия АРФ «Дашнакцутюн» (7 мандатов в парламенте) допускает, что на выборах 1 мая проголосует в парламенте за Пашиняна. Об этом сообщил член верховного органа партии Арсен Амбарцумян. До начала протестного движения фракция партии входила в коалицию с правящей Республиканской партией Армении. Вместе с блоком фракции «Елк» (где состоит партия Никола Пашиняна «Гражданский договор») и блоком «Царукян» у оппозиции в парламенте будет 47 голосов против 58 голосов республиканцев, что недостаточно для выбора премьера. Очевидно, что оппозиции нужны голоса РПА в количестве шести человек. Однако представители РПА заявили, что их фракция будет голосовать единогласно. Но за кого будет голосовать РПА остается неясным. Кандидатом в премьеры в настоящее время выдвинут лишь Никол Пашинян, РПА отказалась от выдвижения кандидатуры. У РПА сохраняется возможность бойкота голосования.

В Армении в эти дни находятся делегации Государственной думы и Совета Федерации РФ. Как заявил на пресс-конференции в Ереване первый зампредседателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийскому интегрированию и связям с соотечественниками Константин Затулин, кто бы ни был избран премьер-министром Армении, Россия будет работать с новым правительством Армении.

Я думаю, что если господин Пашинян, господин Карапетян, господин Царукян и так далее… кто бы ни был выдвинут на должность премьер-министра, и кто бы ни победил по результатам выборов, естественно, Россия будет работать с новым правительством Армении, исходя из союзнических обязательств и рассчитывая на взаимность со стороны нового армянского правительства», — сказал Затулин.

На своей страничке в Facebook Никол Пашинян сообщил, что ночью встречался с президентом страны Арменом Саркисяном, с которым обсуждал ситуацию в стране.

Только что встречался с президентом РА Арменом Саркисяном. Обсудили последние развития внутриполитической ситуации и возможные пути выхода», — написал Пашинян.

Тем временем, с 29 апреля в Армении перестал работать Telegram, а Яндекс с 00:00 часов в ночь с субботы на воскресенье перестал транслировать новости из Армении.

Пока материал готовился к публикации, стало известно, что Пашинян посетил парламент Армении, где встретился с главой фракции РПА Ваграмом Багдасаряном. Пашинян после встречи сообщил, что в целом есть предрасположенность 1 мая выбрать нового премьера, а не бойкотировать выборы.