Рязань, 29 апреля, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Губернатор Рязанской области Николай Любимов в 2017 году заработал 5,533 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы, опубликованные на сайте регионального правительства 28 апреля. Доход главы региона за год увеличился на 2,2 млн рублей. В 2016 году Николай Любимов заработал 3,336 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Супруга губернатора также увеличила доходы. Если в 2016 году она отчиталась о сумме в 1,341 млн рублей, то в 2017 году ее доход вырос более чем в два раза — до 3,065 млн рублей.

Таким образом, общий доход семьи составил почти 8,6 млн рублей. В 2016 году совокупный доход был равен 4,7 млн рублей — в 1,8 раза меньше.

Собственности у четы почти не прибавилось. Так, губернатор владеет двумя земельными участками (первый — в общей долевой собственности, второй — в индивидуальной) и дачей — также в общей долевой собственности. Супруга губернатора имеет две квартиры (индивидуальная собственность и доля в ¼). При этом первая леди области сменила машину. Если раньше она ездила на Volkswagen Tiguan, то теперь она владеет двумя автомобилями — Ford Maverick и Audi Q7.

Дети губернатора, хотя и не имеют официального дохода, также являются владельцами недвижимости. Первый ребенок вместе с родителями владеет долями в уже указанных даче и квартире. Второй владеет собственной квартирой в 43 квадратных метра.

ИА REGNUM отмечает, что самым богатым заместителем губернатора стал Игорь Греков, занимающий пост первого заместителя главы правительства. Он заработал в 2017 году 83,17 млн рублей. Больше, чем губернатор, заработал и другой его заместитель, Олег Харивский — 7,748 млн рублей.

Напомним, Николай Любимов был назначен врио губернатора Рязанской области в феврале 2017 года. Он сменил на посту Олега Ковалева. Бывший губернатор отчитывался о доходах, будучи на посту главы области, в последний раз за 2015 год. Тогда Олег Ковалев заработал 4,3 млн рублей. Во владении главы региона находились жилой дом в 410 квадратных метров, земельный участок площадью 1,5 тысячи «квадратов» и небольшое хозяйственное строение. В 2017 году Олег Ковалев, который назначен на пост члена Совета Федерации от исполнительной власти региона, заработал 5,5 млн рублей.