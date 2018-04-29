Калуга, 29 апреля, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Попытка правительства России увеличить пенсионный возраст населения понятна — у кабинета министров попросту нет денег на выполнение своих обязательств, но обычно правительство, которое довело ситуацию в стране до столь форс-мажорного состояния, уходит в отставку, заявил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM калужский политолог Виталий Черников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет денег

«Утверждение премьера правительства страны о том, что увеличение пенсионного возраста напрямую связано с ростом продолжительности жизни — это двойной обман. Во-первых, это мало связано с этим ростом продолжительности жизни. Во-вторых, данный рост весьма условен. Просто почти весь рост общего показателя якобы увеличенной жизни всего лишь достигнут снижением мужской смертности с катастрофически высокой до просто высокой. К тому же, если уж привязывать повышение пенсионного возраста к продолжительности жизни, следует иметь в виду, что в середине 60-х годов прошлого века продолжительность жизни в СССР уже превышала 70 лет. И тогда ни у кого из руководителей советской страны это отнюдь не вызывало особого желания поднять пенсионный возраст. И ещё, что немаловажно в данной ситуации: если повышение пенсионного возраста — это единственный выход (не считая отставки правительства РФ), то необходимо принимать меры, обязывающие работодателей принимать возрастных граждан на работу на равных с другими категориями работников, а не оставлять их без работы, а значит и без средств к существованию», — считает Виталий Черников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что на законодательном уровне правительство готово обсуждать повышение пенсионного возраста в России.

«Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне. Решение по этому поводу, так или иначе государству придется принимать», — считает Медведев.

Ранее, президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, озвучил следующую цель — увеличить продолжительность жизни до 78 лет. В послании президента эксперты увидели предпосылку будущего повышения пенсионного возраста в РФ. Путин отметил, что в связи с тем, что наблюдается рост продолжительности жизни, увеличивается количество людей нетрудоспособного возраста.