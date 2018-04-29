Москва, 29 апреля, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что все подразделения его ведомства на период до окончания всех майских праздников переведены в режим повышенной готовности. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает ТАСС.

Mchs.gov.ru МЧС в повышенной готовности

«Впереди у нас длинные майские праздники, МЧС на этот период до 10 мая переведено в режим повышенной готовности», — заявил Пучков.

Он уточнил, что на особом контроле у МЧС остаются вопросы профилактики пожаров, в том числе в местах массового отдыха людей на природе.

Напомним, ранее Пучков заявил, что с 1 мая на объектах с массовым скоплением людей, в том числе в торгово-развлекательных комплексах и кинотеатрах, будут проходить противопожарные учения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году российские граждане отдыхают с 29 апреля по 2 мая. Также нерабочим днем будет 9 мая — День Победы.