Симферополь, 29 апреля, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по республике Крым заявило, что браконьерская деятельность рыбаков в Азовском море (в том числе с Украины), из-за которой гибнут дельфины, будет пресечена. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 29 апреля, пресс-служба управления.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Пограничники сообщили, что в акватории и на побережье Черного и Азовского морей с начала 2018 года экологи зафиксировали более 70 случаев гибели дельфинов из-за рыболовецких сетей браконьеров.

Данные факты указывают на незаконный промысел в районах, где запрещен лов, либо там, где проходят миграционные пути дельфинов.

«Пограничное управление предупреждает, что будет предпринимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны Пограничной службы», — сказано в сообщении погрануправления ФСБ.

Также подчеркивается, что особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море — внутренних водах Российской Федерации и Украины.

Установлено, что дельфины, среди которых встречаются афалины, белобочки и азовки, погибли в основном от рыболовецких сетей и колюще-режущих предметов. При этом в погрануправлении отметили, что статистика фактов гибели дельфинов неполная, так как фиксируются только те случаи, о которых известили местные жители.

Активную помощь пограничникам оказывают сотрудники научно-экологической организации «Безмятежное море».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обстановка в Азовском море обострилась после того, как украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно «Норд», вышедшее на промысел в нейтральные воды Азова.

На борту «Норда» находился экипаж из 10 граждан России. На Украине им предъявили обвинения в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». На девятерых задержанных были наложены административные штрафы, капитана судна украинские власти хотят посадить в тюрьму на срок до пяти лет.

Двоим членам экипажа удалось выбраться с Украины. Они назвали это освобождением из плена.