Сеул, 29 апреля, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын готов к диалогу с Японией в любое время. Об этом сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин японскому премьер-министру Синдзо Абэ в телефонном разговоре, состоявшемся сегодня, 29 апреля, информирует пресс-служба администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Президент Мун сказал премьеру Абэ о том, что председатель Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова вести диалог с Японией в любое время», — сказано в сообщении.

Также президент Южной Кореи выразил надежду, что его страна станет мостом между КНДР и Японией.

Напомним, 27 апреля состоялся первый за последние 10 лет саммит между лидерами КНДР и Южной Кореи. Саммит проходил на южнокорейской территории и Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.