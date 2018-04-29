Киев, 29 апреля, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Глава украинского Института национальной памяти (ИНП) Украины Владимир Вятрович заявил, что дивизия СС «Галичина», которая в годы Великой Отечественной войны воевала на стороне нацистской Германии, в выгодную сторону отличалась от Красной армии. Об этом Вятрович написал накануне, 29 апреля, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Рейхсфюрер Гиммлер инспектирует украинскую дивизию СС «Галичина»

«Мобилизованных в дивизию «Галичина» обучали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу. Но это не из любви немцев к украинцам — они лишь рационально использовали человеческие ресурсы, которых было меньше, чем у россиян», — написал Вятрович.

Также он выразил мнение, что годовщина создания дивизии СС «Галичина», которое после государственного переворота на Украине регулярно отмечается во Львове, не должно праздноваться, так он прокомментировал очередное шествие во Львове в честь годовщины создания этой дивизии.

«В немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково — как пушечное мясо», — считает Вятрович.

Напомним, Вятрович известен как ярый антикоммунист. Именно он был одним из инициаторов принятия на Украине так называемого закона о декоммунизации, запрещающего пропаганду советской символики и стирающего советские топонимы.

Что касается дивизии СС «Галичина», то слова Вятровича не соответствуют действительности. Данная дивизия была действительно сформирована в 1943 году из украинских националистов, сражавшихся на стороне Гитлера.

Уже с 1943 года, ещё на этапе обучения, подразделения дивизии стали принимать участие в боевых действиях против партизан во Франции, Польше, Югославии и на Западной Украине. Иными словами, дивизия выполняла карательные функции.

С осени 1943 по весну 1944 года части дивизии участвовали в карательных операциях на юго-востоке Польши и в дистрикте Галиция, где украинские националисты совершили множество военных преступлений.

Когда же дело дошло до боестолкновения с Красной армией, то дивизия СС «Галичина» была практически полностью уничтожена в первых же боях под Бродами в июле 1944 года.

Затем гитлеровцы переформировали дивизию и до конца войны использовали её для карательных операций. После капитуляции большинство членов дивизии сдались в плен западным союзникам и смогли избежать наказания за свои многочисленные преступления, укрывшись на Западе.