Москва, 29 апреля, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram, работу которого последние дни пытался заблокировать Роскомнадзор, оказался недоступен по всему миру из-за DDoS-атаки и массивного перегрева на одном из серверов. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров на свой странице в сети микроблогов Twitter.

Nasanbuyn Схема DDoS-атаки

Дуров сообщил, что проблемы с подключением к мессенджеру фиксируются у пользователей в России, Ираке, Иране, США и Великобритании. Он заверяет, что в ближайшее время работа Telegram будет восстановлена.

Сервис Downdetector, который отслеживает неполадки в интернет-пространстве, зафиксировал проблемы с подключением у 41% пользователей Telegram. 35% не могут отправлять и получать сообщения, 23% — авторизоваться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля Роскомнадзор по решению суда приступил к блокировке мессенджера Telegram на территории России. Однако методы, используемые Роскомнадзором оказались совершенно неэффективны и мессенджер по-прежнему был доступен пользователям при условии использования сторонних программ по обходу блокировки.

Также Telegram стал использовать хостинги таких интернет-гигантов, как Amazon и Google, после чего Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса этих компаний. Счет заблокированных IP-адресов пошел на миллионы и это привело к множеству проблем в работе продуктов Goggle и сторонних ресурсов.