Барнаул, 29 апреля, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Заявление Дмитрия Медведева о намерении обсуждать повышение пенсионного возраста с законодателями свидетельствует о начале второго этапа зондирования почвы общественных настроений на предмет возможности принятия такого непопулярного решения. Так считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она также отметила, что реализация этой инициативы породит массу иных негативных явлений в социально-экономической жизни страны.

Пенсионер и деньги

«В частности, произойдет усугубление безработицы в среде наиболее трудоспособной части граждан — молодых россиян, что, в свою очередь, будет снижать общую эффективность трудовой деятельности, вымывая применение современных подходов в труде. Кроме того, для тех, кто по возрасту еще должен работать, а по здоровью — уже не может, госсистема здравоохранения уже сегодня не обеспечивает нормальных условий существования — полагаю, что имеет место «экономия» при выдаче заключений об инвалидности, дефицит льготного лекарственного обеспечения, не говоря уже о последствиях разорительной оптимизации медучреждений.

Думаю, вряд ли можно найти человека, который захочет, чтобы автобусом, в котором он едет, управлял человек на седьмом десятке лет. Солидный возраст работника тянет за собой болезни, которые будут провоцировать работодателя на увольнение всеми способами таких сотрудников», — подчеркнула депутат Оксана Молодых.

По её мнению, такой упрощенный подход к решению пенсионной проблемы говорит о близорукости инициаторов решения.

«Вместо возделывания почвы для экономического роста и проведения аккуратной протекционистской политики, нам пытаются насадить идею о разумности беспощадной эксплуатации людей. У бедного и слабого отобрать легче, чем у богатого и сильного. Производить финансовые усечения нужно в другом месте. Резервы для пополнения казны имеются в достаточном объеме: прекращение возврата НДС экспортерам нефти и газа, введение прогрессивной шкалы налогообложения и иные налоговые маневры в секторе сверхобеспеченных субъектов, наведение порядка в системе госзакупок, поддержка мелкого и среднего бизнеса для расширения его сегмента в экономической жизни страны и другое.

Когда состоится принятие этого решения и в какой форме, будет зависеть от остроты общественной реакции. Но ясно одно — без решения проблемы занятости повышение пенсионного возраста не имеет права на воплощение», — подчеркнула руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.

Напомним, о том, что правительство готово на законодательном уровне обсуждать повышение пенсионного возраста в России, глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». При этом, по его словам, решение следует принимать, руководствуясь суммой факторов, аккуратно.