Вашингтон, 29 апреля, 2018, 05:38 — ИА Регнум. Помощь в достижении денуклеаризации Корейского полуострова обещал оказать лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью телекомпании ABC.

Mark Taylor Майк Помпео

Комментируя свою недавнюю встречу с Кимом, Помпео заявил, что она была продуктивной. Он отметил высокий уровень подготовки своего собеседника.

Со своей стороны Помпео добивался решения по «полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации» Корейского полуострова, и в этом он встретил понимание со стороны Кима.

«Он сказал, что готов обсудить это на переговорах и составить план, как помочь нам достичь этой цели», — сказал Помпео.

Американец не уверен на все сто процентов, что все получится: время покажет, сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры Помпео и Кима проходили в закрытом формате 31 марта — 1 апреля 2018 года. Первые сообщения о самом факте встречи появились в СМИ лишь спустя две недели.

Американский президент Дональд Трамп, который сам готовится к переговорам с Кимом, позитивно оценил встречу Помпео с северокорейским лидером.

Читайте подробнее: Трамп о переговорах Помпео и Ким Чен Ына: Прошли «очень гладко»