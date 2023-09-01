Москва, 29 апреля, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Странам Европейского союза нечем ответить на торговое давление со стороны Вашингтона, 29 апреля заявил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Флаг ЕС

Комментируя заявление американского министра торговли Уилбура Росса о том, что США призывают ЕС и Канаду согласиться на квоты, вводимые Вашингтоном на ввозимый металл, Пушков заявил:

«США намерены диктовать условия торговли Европе. Европа будет возмущаться, но условия примет. У нее почти нет потенциала сопротивления США».

Напомним, Росс от имени Вашингтона призвал ЕС и Канаду согласиться на квоты, чтобы в итоге сократить объем импорта стали и алюминия в США из этих стран. Иначе последует ужесточение таможенных тарифов.

В ЕС отнеслись к этому как к торговой войне и заявили, что нужно дать ответ, поскольку на размышления им было дано всего несколько дней (до 1 мая 2018 года).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля бельгийский министр финансов Йохан Ван Овертвельдт сказал, что нужно спокойно подумать над ответом. Он признал, что хочет любой ценой избежать торговой войны с США.