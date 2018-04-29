Москва, 29 апреля, 2018, 04:24 — ИА Регнум. Видео аварийной посадки Ил-38 в аэропорту «Жуковский» опубликовал Youtube-канал BiotechnologPROJECT.

Mil.ru Самолёт Ил-38

За посадкой следили спасатели: полоса должна была оставаться свободной. На сопровождение Ил-38 была отправлена техника, передает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что в том месте полосы, где ожидалась посадка самолета «носом», сформировали пенную подушку, которая позволила смягчить последствия жесткой посадки.

Напомним, Ил-38 успешно совершил аварийную посадку в «Жуковском», несмотря на то, что передняя стойка шасси не раскрылась. В результате ЧП никто не пострадал.

В аэропорту из-за инцидента на полосе были ограничены прием и отправка рейсов, но к вечеру воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя действия пилотов самолета, российский вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал их «блестящей работой».