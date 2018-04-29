Вашингтон, 29 апреля, 2018, 04:12 — ИА Регнум. Предстоящую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном обсудил американский президент Дональд Трамп с руководством Южной Кореи и Японии. Об этом глава США написал в Twitter.

White House Photograph Office Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин

«Только что был долгий и очень хороший разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Все идет хорошо, устанавливаются время и место встречи с главой Северной Кореи», — говорится в твите.

По словам Трампа, переговоры на эту же тему он провел и с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

Напомним, Трамп заявляет, что много ожидает от встречи с Кимом. Место и время переговоров пока не определены — на этот счет пока высказываются предположения.

Так, вероятным местом встречи были названы Сингапур, Монголия, Владивосток и Хабаровск. Судя по заявлениям южнокорейских властей, Ким не хотел бы переговоров в Сеуле, а Трамп — в Пхеньяне.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми заявил, что Сеул и Пхеньян не должны допускать, чтобы Вашингтон вмешивался в урегулирование между ними: американцы, которые сейчас у власти — это «ненадежные партнеры».

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