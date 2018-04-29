Вашингтон, 29 апреля, 2018, 03:53 — ИА Регнум. Начать переговоры между всеми противостоящими сторонами в Армении призвала официальный представитель госдепа Хизер Науэрт, сообщается на сайте американского ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Армении

Американка заявила, что Вашингтон внимательно следит за происходящим в Армении.

«Призываем все вовлеченные стороны начать переговоры в духе доброй воли с целью формирования нового правительства в соответствии с Конституцией страны, а также достичь договоренности, которая отражала бы интересы всех армян», — сказала Науэрт.

Напомним, 24 апреля Науэрт уже делала подобное заявление, призывая стороны армянского политического противостояния к диалогу. По ее словам, Вашингтон выступает за соблюдение закона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля член исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил, что его соратники не будут выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра на выборах в парламенте.

Отметим, что ранее республиканцы намеревались выдвинуть на выборах 1 мая кандидатуру врио премьер-министра Армении Карена Карапетяна. Теперь, и это станет известно по итогам голосования, они или поддержат кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна или — не поддержат.

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