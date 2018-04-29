Киев, 29 апреля, 2018, 03:29 — ИА Регнум. Война Украины с Россией возможна, но для ее начала нужно, чтобы в РФ наступил кризис, заявил украинский неонацист Дмитрий Корчинский в эфире канала Ukrlife.tv.

Ivasykus Дмитрий Корчинский

«В случае кризиса в Москве такое наступление станет возможным», — заявил Корчинский.

По словам неонациста, этим кризисом надо пользоваться, чтобы «освободить» не только Донбасс, но и Крым, Севастополь и Кубань — «все, что мы захотим, все, на что у нас хватит сил».

Напомним, комментируя собщения о том, что только в этом году на Украине 16 силовиков совершили суицид, а из 313 тысяч украинских военных покончили с собой 518 человек, Корчинский сказал:

«Учитывая, что у нас около 350 тыс человек прошли через «АТО», то 500 самоубийц — не так уж и много».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Корчинский 27 апреля заявил, что вместо «Бессмертного полка» на Украине нужно проводить «Бессмертную дивизию СС «Галичина», поскольку фашисты из этой дивизии — украинские «герои».