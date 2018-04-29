Москва, 29 апреля, 2018, 03:03 — ИА Регнум. Митинг, который 5 мая собирался провести в Москве российский блогер Алексей Навальный, не состоится из-за решения столичных властей, заявил оппозиционер в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

«Ну вот. В последний рабочий день мэрия официально сообщила, что раз мы не согласны на площадки вне центра города, то митинг 5 мая вообще запрещается», — говорится в сообщении Навального.

Напомним, Навальный подал в московскую мэрию заявку на проведение митинга в центре российской столицы, но ему предложили другое место, которое блогера не устроило.

Навальный хотел, чтобы шествие могло проследовать от площади Тверской Заставы до Охотного ряда, дом 2, где и предполагался митинг. Мэрия отказала блогеру в этом маршруте и предложила две альтернативы.

Первый вариант: шествие от улицы Перерва до улицы Люблинской и митинг у памятника «Солдату Отечества».

Второй вариант: шествие по улице Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро «Щукинская» и митинг на проезжей части на улице Маршала Василевского напротив дома 13.

27 апреля глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников заявил, что столичные власти согласовали сторонникам Навального проведение митинга на проспекте Академика Сахарова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля московские власти назвали «провокацией и безответственным поведением» призыв сторонников блогера Навального выйти на несанкционированный митинг 5 мая на Тверскую улицу вместо согласованной площадки на проспекте Академика Сахарова.