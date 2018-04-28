«Просим согласиться»: США грозят ЕС и Канаде жесткими пошлинами
Вашингтон, 29 апреля, 2018, 02:14 — ИА Регнум. Канаде и странам Европейского союза следует согласиться на квоты на экспорт металлов, предложенные США, сообщает Bloomberg.
Соответствующее обращение прозвучало из уст американского министра торговли Уилбура Росса 28 апреля. Он назвал Бельгии и Оттаве крайний срок — 1 мая 2018 года.
Росс заявил, что в случае отказа признать вводимые США квоты на металл, Вашингтон введет в отношении ЕС и Канады жесткие таможенные пошлины.
«Мы просим всех [согласиться] если не на тарифы, то на квоты», — сказал Росс.
Напомним, в 2018 году американское руководство начало торговую войну с Китаем, в результате чего Пекин инициировал разбирательство с Вашингтоном в рамках ВТО.
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Вслед за Пекином жалобу в ВТО на Вашингтон подал ЕС. Европейцы требуют, чтобы их производителей «безоговорочно освободили» от непомерных тарифов на сталь и алюминий.