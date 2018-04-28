Вашингтон, 29 апреля, 2018, 02:14 — ИА Регнум. Канаде и странам Европейского союза следует согласиться на квоты на экспорт металлов, предложенные США, сообщает Bloomberg.

Угрозы дяди Сэма

Соответствующее обращение прозвучало из уст американского министра торговли Уилбура Росса 28 апреля. Он назвал Бельгии и Оттаве крайний срок — 1 мая 2018 года.

Росс заявил, что в случае отказа признать вводимые США квоты на металл, Вашингтон введет в отношении ЕС и Канады жесткие таможенные пошлины.

«Мы просим всех [согласиться] если не на тарифы, то на квоты», — сказал Росс.

Напомним, в 2018 году американское руководство начало торговую войну с Китаем, в результате чего Пекин инициировал разбирательство с Вашингтоном в рамках ВТО.

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Вслед за Пекином жалобу в ВТО на Вашингтон подал ЕС. Европейцы требуют, чтобы их производителей «безоговорочно освободили» от непомерных тарифов на сталь и алюминий.