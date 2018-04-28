Власти Бельгии готовы на все – лишь бы не было торговой войны с США
Брюссель, 29 апреля, 2018, 02:40 — ИА Регнум. Торговая война с США недопустима, заявил бельгийский министр финансов Йохан Ван Овертвельдт, сообщает Bloomberg.
Комментируя обращение американского министра торговли Уилбура Росса, в котором он призвал страны Европейского союза и Канаду согласиться на квоты США по стали и алюминию, Овертвельдт назвал действия Вашингтона фактором гипотетической торговой войны.
«В торговой войне победителей не будет, поэтому мы постараемся избежать её любой ценой», — сказал Овертвельдт.
Он заявил, что важно спокойно обдумать, чем ответить Вашингтону.
Напомним, американская администрация намерена снизить импорт стали и алюминия.
Власти США потребовали от Оттавы и Брюсселя согласиться на квоты, ограничивающие ввоз в США стали и алюминия. Тогда Вашингтон не станет вводить жесткие тарифы на импорт из ЕС и Канады.
Росс сказал, что у Оттавы и Брюсселя есть несколько дней — решение должно быть принято к 1 мая.