Брюссель, 29 апреля, 2018, 02:40 — ИА Регнум. Торговая война с США недопустима, заявил бельгийский министр финансов Йохан Ван Овертвельдт, сообщает Bloomberg.

Флаг США

Комментируя обращение американского министра торговли Уилбура Росса, в котором он призвал страны Европейского союза и Канаду согласиться на квоты США по стали и алюминию, Овертвельдт назвал действия Вашингтона фактором гипотетической торговой войны.

«В торговой войне победителей не будет, поэтому мы постараемся избежать её любой ценой», — сказал Овертвельдт.

Он заявил, что важно спокойно обдумать, чем ответить Вашингтону.

Напомним, американская администрация намерена снизить импорт стали и алюминия.

Власти США потребовали от Оттавы и Брюсселя согласиться на квоты, ограничивающие ввоз в США стали и алюминия. Тогда Вашингтон не станет вводить жесткие тарифы на импорт из ЕС и Канады.

Росс сказал, что у Оттавы и Брюсселя есть несколько дней — решение должно быть принято к 1 мая.