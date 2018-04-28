Сеул, 29 апреля, 2018, 01:47 — ИА Регнум. Местом встречи главы США и лидера Северной Кореи может стать Дальний Восток, со ссылкой на источник в дипломатических кругах передает южнокорейский телеканал YTN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Уточняется, что переговоры могут пройти в Хабаровске или во Владивостоке, а также в Монголии или в Сингапуре. Решение еще не принято.

Источник телеканала утверждает, что северокорейская сторона намерена остановить свой выбор именно на Владивостоке. Американской стороне больше импонирует Сингапур.

Владивосток не нравится Вашингтону по той причине, что здесь расположены дивизионные комплекты ЗРС С-400.

Напомним, встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына должна состояться в ближайшие месяцы — возможно, в июне. По сей день сохраняется интрига относительно места проведения переговоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля источник в дипломатических кругах Южной Кореи назвал Монголию одной из стран, где скорее всего встретятся Ким и Трамп.

«В Пхеньян, куда Ким приглашал Трампа, последний ехать не хочет по внутриполитическим соображениям, а Ким не поедет в Сеул», — пояснил он.