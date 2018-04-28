Москва, 29 апреля, 2018, 00:23 — ИА Регнум. Действия пилотов Ил-38, успешно посадивших в аэропорту «Жуковский» самолет с нераскрытой передней стойкой шасси, заслуживают самой высокой оценки, написал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в Twitter.

Mil.ru Самолёт Ил-38

После инцидента в «Жуковском» Рогозин написал в адрес пилотов Ил-38 ВВС Индии следующее:

«Блестящая работа пилотов-испытателей! Молодцы!»

Напомним, 28 апреля в «Жуковском» успешно приземлился самолет, у которого не раскрылась передняя стойка шасси.

Самолет сел после того, как сделал несколько кругов в районе аэропорта для выработки топлива. При экстренной посадке никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к вечеру 28 апреля аэропорт возобновил работу в штатном режиме.