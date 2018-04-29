Москва, 29 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Бюджет российского военно-исторического общества складывается из ежегодной субсидии Министерства культуры РФ и внебюджетных поступлений. Так на запрос ИА REGNUM об источниках существования РВИО в соответствующем документе официально ответил исполнительный директор этой организации Владислав Кононов (текст ответа есть в распоряжении редакции).

ИА REGNUM Доска Маннергейму во время ее нахождения на Захарьевской улице Петербурга

Что это за загадочные «внебюджетные поступления», авторы ответа на редакционный запрос предпочли умолчать. Логичнее всего было бы предположить, что речь идёт о спонсорах, если бы только другой вопрос, с которым ИА REGNUM обратилось к РВИО, «Какова деятельность спонсоров, на помощь от которых существует ваша организация?», не остался без ответа.

Молчит РВИО и о том, какова общая численность и статус материальных активов, действующих под именем РВИО: военной техники на парадах, магазинов, выставочных помещений и музеев, экскурсионных автобусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей РВИО «Калининский фронт. Август 1943» в посёлке Хорошево Тверской области

В письме, содержащем официальный ответ, РВИО, проявив завидную лаконичность, вместо пояснений прислало ссылку на свой сайт, а если точнее, на раздел «Устав», где, кроме самого устава, размещены кое-какие цифры, отражающие финансовую жизнь РВИО.

К примеру, там можно ознакомиться с «Отчетом о движении финансовых средств за январь-декабрь 2015 года», из которого следует, что за указанный период денежные поступления в РВИО составили 761 млн 711 тыс. рублей, из которых 11 млн 471 тыс. рублей — это поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг, а 750 млн 240 тыс. некие загадочные «прочие поступления».

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятник Владимиру на Боровицкой площади. Работа скульптора Салавата Щербакова

Если же щелкнуть по ссылке «Отчет за 2016 год», можно увидеть несколько криво и небрежно отсканированных бухгалтерских документов, из которых следует, что основные средства РВИО на «отчетную дату отчетного периода» составили 79 289. По всей видимости, это 79 млн 289 тыс. рублей, так как ни валюту, ни единицу измерения авторы этих документов не указали, чего не скажешь об отчёте за 2015 год.

Сообщить о том, какие основные объекты находятся в собственности РВИО, авторы официального ответа на наш редакционный запрос также не потрудились.

Не сообщили они и о том, в какую сумму обошлось РВИО изготовление и установка памятников ряду российских исторических и политических деятелей. Ответ предложили искать на сайте РВИО, впрочем, как оказалось, эти суммы там приведены не по всем памятникам.

Дарья Антонова ИА REGNUM На «Аллея правителей» установлены бюсты всех правителей России от Рюрика до Бориса Ельцина

К примеру, несмотря на поиски по этому сайту, осталось неясно, во сколько обошлось, например, изготовление и установка бюста Николаю II (император, во времена правления которого в Российской Империи произошли Ленский расстрел, Кровавое воскресенье, Ходынская катастрофа и поражение в русско-японской войне) на «Аллее правителей» России. Новость про открытие этой аллеи на сайте есть, многословные пафосные рассуждения про этот объект — тоже есть. О сведениях о его стоимости пока не распространяются.

Аналогичным образом обстоит дело и с памятником этому же императору в Республике Сербской. Если верить сайту РВИО, весит монумент 40 тонн, его высота — 7,5 метра. Сколько стоит, непонятно. При этом самому памятнику на сайте посвящено несколько новостей.

ИА REGNUM Доска Маннергейму во время ее нахождения на Захарьевской улице Петербурга

Не удалось найти на сайте и информации о том, сколько стоило изготовление, установка и охрана той самой скандальной доски союзнику Гитлера, соучастнику блокады Ленинграда и организатору геноцида русских в Карелии Карлу Густаву Маннергейму на фасаде здания на Захарьевской улице в Санкт-Петербурге. Новости об установке этой доски и её демонтаже на сайте есть, но в них опять-таки совершенно обойдён вниманием финансовый вопрос.

Читайте также сюжет «Сдача Петербурга гитлеристу Маннергейму»

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятник Михаилу Калашникову. Работа скульптора Салавата Щербакова

Кроме того, на сайте РВИО не найдено сведений о том, сколько стоили памятники Михаилу Калашникову (в сквере на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская), Сергию Радонежскому (на территории Соборного парка Рязанского Кремля), Михаилу Скобелеву (в сквере перед зданием Военной академии Генштаба ВС РФ), Сергею Рахманинову (в Тамбовской области), Сергею Прокофьеву (в Москве) и Святителю Луке (в Тамбове). В какую сумму обошлось возведение скульптурной композиции «Матерям и жёнам защитников Отечества» в Новосибирске, тоже непонятно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюст Бориса Ельцина на «Аллее правителей» в Москве

Читайте также: В Москве на «Аллее Правителей» появился бронзовый Ельцин

При этом администрация сайта РВИО великодушно не стала скрывать стоимость памятника Ивану III в Калуге.

«Общая высота памятника — 10,5 метров, стоимость его изготовления составила порядка 20 млн руб., изготовление постамента и благоустройство — 24 млн руб., — сказано на сайте. — Памятник создан на народные пожертвования».

Читайте также: На главной площади Калуги Иван III сменил Ленина

Также на сайте РВИО любезно указано, сколько стоило изготовление и установка памятника святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицкой площади:

«Монумент создан на народные пожертвования и средства РВИО, его стоимость составляет порядка 150 млн рублей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятник Владимиру на Боровицкой площади. Работа скульптора Салавата Щербакова

Напомним, что за время своей работы РВИО установило более 200 памятников на территории России и за её пределами. Кроме того, с 2015 года проводится Всероссийская акция по установке памятных досок в честь Героев Советского Союза (участников Великой Отечественной войны). Доски устанавливают на зданиях школ, где они учились. По последним данным, уже установлено более 2 тысяч таких досок и уже начата программа по установке досок полным кавалерам ордена Славы. Есть сведения, что на 2018 год запланирован старт установки досок Георгиевским кавалерам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Граффити с изображением Михаила Кутузова на Волхонке

С учетом того, какую финансовую «прозрачность» демонстрирует РВИО, можно догадаться, судьба каких сумм остаётся известна лишь очень немногим.