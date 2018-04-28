Москва, 29 апреля, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, в ходе которого проинформировал его о результатах встречи с главами МИД Турции и Исламской Республики Иран. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Лавров проинформировал своего французского коллегу об основных результатах внеочередной встречи министров иностранных дел России, Ирана и Турции как стран — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Лавров и Ле Дриан подробно обсудили развитие ситуации в Сирийской Арабской Республике после ракетного удара США, а также Франции и Великобритании по этой стране.

Лавров особо подчеркнул, что данные агрессивные действия Вашингтона, Лондона и Парижа отбросили назад прогресс в сирийском урегулировании, наработанный в Астане и Сочи.

Напомним, ранее сегодня состоялась трехсторонняя встреча Лаврова с министрами иностранных дел Турции и Ирана. По итогам этой встречи главы внешнеполитических ведомств трех стран сделали совместное заявление, в котором потребовали от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводить своевременные и профессиональные расследования в полном соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия.