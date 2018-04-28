Баку, 28 апреля, 2018, 23:45 — ИА Регнум. В высотном здании Trump Tower в центре Баку второй раз за сутки потушен пожар, сообщает 28 апреля РИА Новости.

Chuck Moravec Trump Tower. Баку

Высотное 130-метровое 33-этажное здание за 28 апреля загоралось дважды. В первый раз пожар тушили в течение трех часов. Его причины еще не успели установить, когда здание загорелось вновь и еще сильнее.

Причина второго пожара также не установлена.

Сообщается, что пожарные расчеты и техника до сих пор не покидают место происшествия.

Напомним, в декабре 2016 года компания Дональда Трампа Trump Organization прекратила реализацию ряда проектов в нескольких странах. В том числе и в Азербайджане, где здание Trump Tower в форме паруса пришлось достраивать другой компании.

Как сообщало ИА REGNUM, произошедший 28 апреля в Советском районе Томска был ликвидирован пожар в одном из складских зданий,