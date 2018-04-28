Чикаго, США, 28 апреля, 2018, 23:06 — ИА Регнум. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели беседы с российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко в одном из отелей Чикаго, где тот остановился. Об этом сегодня, 28 апреля, пишет Telegraph.

Sergej Rosov Фёдор Емельяненко

По какой причине сотрудники ФБР беседовали с Емельяненко не сообщается. Однако издание напоминает, что ранее одна из компаний нынешнего президента США Дональда Трампа была одним из владельцев промоушена Affliction, который сотрудничал с Емельяненко.

При этом известно, что операционным директором промоушена был Майкл Коэн, адвокат Трампа, в отношении которого в США ведется расследование.

Напомним, сегодня в Чикаго пройдет четвертьфинальный поединок Гран-при за чемпионский пояс организации Bellator в тяжелом весе с участием Федора Емельяненко. Соперником российского бойца будет американец Фрэнк Мир.

На итоговом взвешивании россиянин показал вес 108,9 кг, его соперник Мир — 118,6 кг.

Стоит отметить, что в активе у 41-летнего Емельяненко 36 побед и пять поражений в MMA. У Мира, которому 38 лет, 18 побед и 11 поражений.