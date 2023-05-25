Жуковский, Московская область, 28 апреля, 2018, 22:45 — ИА Регнум. Подмосковный аэропорт «Жуковский» возобновил работу в штатном режиме после инцидента с индийским самолётом, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Jefroz Аэропорт «Жуковский»

«Самолёт авиакомпаниии Belavia совершил взлёт с полосы и набирает высоту, самолёт выполняет рейс в Минск», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время также заканчивается регистрация на два рейса в Таджикистан.

До закрытия в 23:00 мск аэропорт планирует отправить все задержанные авиарейсы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в «Жуковском» совершил аварийную посадку с нераскрывшимся передним шасси самолёт Ил-38, принадлежащий ВМС Индии.

На борту находились опытные лётчики-испытатели «Ильюшина». В результате инцидента никто не пострадал.

По информации «Коммерсанта», сумевшие благополучно посадить самолёт пилоты будут представлены авиационной коллегией при правительстве к государственным наградам.