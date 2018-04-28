Москва, 28 апреля, 2018, 22:23 — ИА Регнум. Если решение о повышении пенсионного возраста вступит в силу, в обществе поднимется волна социальных протестов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель профсоюза медицинских работников «Действие» Андрей Коновал, комментируя заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что правительство готово на законодательном уровне обсуждать вопрос увеличения возраста выхода на пенсию в России.

Пенсионеры и деньги

«Безусловно, протесты будут. От тех групп людей, по которым это ударит больше всего — людям пенсионного возраста, которые рассчитывали на выход на пенсию как на увеличение своих доходов. Рост социальной напряжённости будет иметь место. Какая-то часть общества прибегнет к уличным акциям. Станет ли это фактором дестабилизации общественно-политической, сейчас трудно предсказать. Здесь может совпасть несколько факторов, влияющих на уровень жизни населения — повышение уровня инфляции, рост коммунальных услуг», — считает Коновал.

Он также отметил, что один из главных аргументов сторонников повышения пенсионного возраста в России — то, что часть людей выходит на пенсию и при этом продолжает работать, выглядит со стороны власти довольно циничным.

«У нас и так значительная часть мужчин и женщин еле доживают до пенсионного возраста. Величина пенсии и зарплат очень невелики. Люди в преклонном возрасте вынуждены работать, они хотят сводить концы с концами, а не сидеть на шее у родственников, тем более население и так нельзя сказать, что процветает. Это не тот аргумент, который достоин внимания», — подчеркнул он.

Андрей Коновал добавил, что последние годы в России идёт наступление на социальную сферу и трудовые права людей, в частности, инвалидов.

«Все это делается под видом адресности, но по сути это увеличивает расходы на администрирование, на бюрократию, все делается под видом того, что нужно экономить деньги, стабилизировать социальные расходы. У нас огромный разрыв в доходах, нет прогрессивной шкалы налогообложения. Она де-факто даже регрессивная. С нашей точки зрения профсоюзов, речь должна идти о перераспределении национальных богатств в пользу большинства. И решение проблем бюджета, пенсионного фонда должен идти через этот механизм прежде всего», — отметил он.

Добавим, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что средняя продолжительность жизни в России выросла на 2,5 года — почти до 73 лет. Позднее президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, озвучил следующую цель — увеличить продолжительность жизни до 78 лет. В послании президента эксперты увидели предпосылку будущего повышения пенсионного возраста в РФ. Путин отметил, что в связи с тем, что наблюдается рост продолжительности жизни, увеличивается количество людей нетрудоспособного возраста.

Читайте также: Медведев: Пора обсуждать с законодателями повышение пенсионного возраста