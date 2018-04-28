Калуга, 28 апреля, 2018, 21:28 — ИА Регнум. Решение калужских властей отменить проведение военного парада 9 мая 2018 года и проводить памятные шествия лишь по «круглым» датам не поддаётся логическому объяснению, заявил 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM бывший депутат калужского областного законодательного собрания, политтехнолог Сергей Фадеев.Также не ясны мотивы запрета первомайского шествия профсоюза.

Admoblkaluga.ru Калуга. 9 мая 2017

«Никакому логическому объяснению решение городских властей Калуги об отмене военного парада 9 мая и заодно запрет первомайского шествия трудящихся, не поддается. Такое впечатление, что городские чиновники де-факто приравняли военный парад к оппозиционной «тусовке» сторонников господина Навального и поэтому априори запретили традиционные майские официальные мероприятия. Считаю, что калужане просто не поймут столь нелепые действия местного руководства. К тому же, сам военный парад, да и шествие трудящихся особых финансовых затрат не требуют», — считает Сергей Фадеев.

Напомним, ранее начальник отдела военного комиссариата Калужской области по Октябрьскому и Ленинскому округам полковник Андрей Иванов заявил, что прохождение колонн силовых структур, посвященное Дню Победы, отменено «решением областного и городского руководства», которое было принято после предварительных консультаций с ветеранскими организациями и ветеранами Великой Отечественной войны. Так, городские власти намерены устраивать парад в честь Дня Победы лишь по особым «круглым» датам.

«…Напомню, через два года наша область и Калуга отметят 75-ю годовщину Великой Победы, юбилейное событие у нас будет широко отмечаться. Причем, мы, военные, будем к такому событию готовиться заблаговременно, торжественный воинский парад пройдет совершенно в новом формате, поверьте, это будет очень патриотичное и необычно привлекательное для калужан зрелище», — заявил Иванов.

Также впервые за много лет в Калуге отменили первомайское шествие трудовых коллективов. Главным событием 1 мая 2018 года станет митинг солидарности трудящихся, который пройдёт на Театральной площади областного центра.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, на строительство в Калуге двух спортивных баз для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 года было запланировано порядка 394 млн рублей из федерального и областного бюджетов в равных долях. Позднее было решено снизить нагрузку на областной бюджет до 10%.

«Я уже теперь думаю, что был не совсем прав, когда боролся за то, чтобы нам дали эти тренировочные поля, да ещё два. Где брать эти деньги сейчас, в кризис, понятия не имею», — ранее заявил губернатор Анатолий Артамонов.

Примечательно, что в итоге в Калуге оказалась не востребованной футбольная база «Орбита», специально построенная к чемпионату. Возникает вопрос, зачем в городе с населением 341 тыс. человек было решено войти в программу FIFA и обязательно построить ещё две футбольные базы, помимо уже имеющихся объектов.

Возможно, что отмена проведения парада связана в том числе с финансовыми затратами на строительство спортивных объектов.

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