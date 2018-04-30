Токио, 1 мая, 2018, 01:12 — ИА Регнум. Как показала себя Япония по отношению к России в ходе недавних антироссийских провокаций США и их союзников, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Самому японскому премьеру пришлось продемонстрировать дополнительную гибкость, чтобы сохранить подобие устойчивости в столь сложной и щекотливой ситуации. Щекотливость возникла для Синдзо Абэ в силу сочетания нескольких факторов. Во-первых, это его положение верного вассала США, как бы обязывающее высылать российских дипломатов в знак осуждения «химической атаки» на Скрипалей. Но, с другой стороны, это серьезно пошло бы вразрез с заявленной стратегией по отношениям с Россией, гласящую «русские Курилы за японскую дружбу». Пришлось изворачиваться, и вердикт Абэ стал соломоновым решением — химическое оружие он вообще осудил, но меры против России принимать отказался до предъявления бесспорных доказательств.

Зато третье направление, где японскому лидеру предстоит держать оборону, может доставить ему немало проблем: это шумиха, поднятая в японском информационном пространстве приверженцами ультраправых идей, включая самых оголтелых ненавистников России.

К чему призывали японские ультраправые реваншисты и какую потрясающую связь обнаружили они между Сирией и Северной Кореей, читайте в статье: Япония России — «и не друг, и не враг, а — так»

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