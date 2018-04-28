Нижний Новгород, 28 апреля, 2018, 20:39 — ИА Регнум. Баннер с надписью «Добро пожаловать в Нижний НовгоДОР» разместили на транспортере в зоне выдачи багажа нижегородского аэропорта Стригино. Соцсети отреагировали на ошибку многочисленными каламбурами, называя областной центр Нижегородской области «Мордором», а также предполагая, что текст написан со знаменитым «нижегородским акцентом».

Скриншот twitter.com Новгодор

При этом многие пользователи отмечают, что иностранцы и не заметят ошибку, а для граждан — очередной повод посмеяться.

При этом в пресс-службе аэропорта уже сообщили, что баннер с опечаткой демонтируют, сообщает издание «Говорит Москва».

"Мы не являемся изготовителями наклеек, а мы предоставляем площадь под рекламные надписи, в том числе и под эту. Данный факт подтверждаем, эта опечатка имела место быть», — прокомментировали в пресс-службе и поспешили заверить, что новая, корректная, надпись уже монтируется.

Ранее стало известно, что в официальном буклете чемпионата мира по футболу на странице, посвященной Нижнему Новгороду, вместо нижегородского кремля разместили фотографию кремля в Великом Новгороде. Отметим, что путать города жители страны начали после переименования города Горький в Нижний Новгород, хотя новое имя областной центр Нижегородской области обрел еще в 1932 году.

Теперь есть еще одна причина путать города: в настоящее время врио нижегородского губернатора является Глеб Никитин, а на выборах в сентябре 2017 года губернатором Новгородской области был избран Андрей Никитин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый тестовый матч новый стадион, отстроенный к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 Нижний Новгород встретил 15 апреля, а первый матч мундиаля назначен на 18 июня. В нем сойдутся команды Южной Кореи и Швеции. Всего же Нижний Новгород примет на своей площадке шесть матчей, в числе которых — одна восьмая и четвертьфинал чемпионата.