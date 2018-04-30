Чебоксары, 30 апреля, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Отчет главы Чувашии Михаила Игнатьева о проделанной за истекший год работе оказался не «озвучиванием» статистических данных, а целой экономической поэмой с красочными метафорами и ключевым словом «лидер», а также производными от оного. О чем и, главное, как говорил Игнатьев, пишет редактор ИА REGNUM Наталии Николаева.

Cap.ru Михаил Игнатьев

Из отчета выяснилось, что Чувашия лидирует по уровню реальной заработной платы, — правда, в Чувашии минимальные среди другие регионов ПФО средняя зарплата, а долги по зарплате как раз большие. Достойно стать мемом высказывание чиновника об антироссийских санкциях и пострадавших от них компаниях: ведь некоторые предприниматели, ужаснулся он, за сутки потеряли 12 млрд долларов, и порадовался, что в Чувашии такой ситуации нет, и даже сплюнул: «тьфу-тьфу-тьфу». Что его так порадовало, что наряду с прочим бизнесом не потеряли предприниматели Чувашии или что терять в Чувашии некому, осталось неизвестным.

Продолжая взятый главой своей администрации тон — а Юрий Васильев заявил, что «чист перед Богом», — Игнатьев заявил о чистоте своей совести.

О чем еще шла речь в эпичном отчете и перед кем чиста совесть главы Чувашии, читайте в статье: «Не надо спекулировать на мелочных вещах!»: глава Чувашии отчитался

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