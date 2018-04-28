Калуга, 28 апреля, 2018, 19:40 — ИА Регнум. В Калуге отменили проведение военного парада 9 мая 2018 года и запретили первомайское шествие профсоюзов. Как сообщили 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, прохождение колонн силовых структур, посвященное Дню Победы, отменено «решением областного и городского руководства».

Admoblkaluga.ru Парад Победы в Калуге. 9 мая 2017

Военный парад 9 мая в областной столице отменён впервые. По словам начальника отдела военного комиссариата Калужской области по Октябрьскому и Ленинскому округам полковника Андрея Иванова, данному решению предшествовали предварительные консультации с ветеранскими организациями, ветеранами Великой Отечественной войны и общественностью, «высказавшие мнение впредь такие общенациональные мероприятия с прохождением колонн военных отмечать по большим, «круглым» датам».

«Что касается проведения полноценных воинских парадов, то напомню, через два года наша область и Калуга отметят 75-ю годовщину Великой Победы, юбилейное событие у нас будет широко отмечаться. Причём, мы, военные, будем к такому событию готовиться заблаговременно, торжественный воинский парад пройдёт совершенно в новом формате, поверьте, это будет очень патриотичное и необычно привлекательное для калужан зрелище», — заявил Иванов.

Также впервые за много лет в Калуге отменено первомайское шествие трудовых коллективов. Главным событием нынешнего калужского Первомая станет митинг солидарности трудящихся, который на Театральной площади областного центра проведёт Калужский областной совет профсоюзов. После митинга горожан ждёт праздничный концерт.