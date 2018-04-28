Челябинск, 28 апреля, 2018, 19:27 — ИА Регнум. В Челябинске разгорается скандал. Ветеранов войны развозили по памятным местам на катафалках, сообщают местные СМИ.

Pixabay.com Гроб на колёсах

Фотографии машины с надписью «Долг», припаркованной в районе мемориала «Вечный огонь», опубликовал один из телеграм-каналов. По его информации, на возложение цветов к Вечному огню ветеранов якобы привезли на машине одного из похоронных бюро.

Информация широко разошлась по социальным сетям. В комментариях многие интернет-пользователи выражали своё недоумение и возмущение. Граждане назвали подобное глумлением над живыми и павшими участниками Великой Отечественной войны.

«Власти предержащие совсем потеряли понятия о чести, совести, элементарной порядочности. Унижать так ветеранов — это даже представить себе сложно. Кошмары нашего времени», — гневно заявил один из посетителей интернет-издания 74.ru.

Некоторые журналисты предположили, что ветеранов привезли на машинах похоронного бюро «Долг». Однако в пресс-службе администрации Челябинска эту информацию опровергли. По официальной информации, сегодня, 28 апреля, на территории города стартовала уже третья по счёту социальная акция «Маршрут памяти». Её проводит общественное объединение «Люди Долга» при поддержке администрации Челябинска.

Утром 28 апреля в нескольких школах Челябинска прошли торжественные линейки. Затем участники акции, в том числе и ветераны, посетили монумент «Скорбящие матери», мемориал погибшим воинам-интернационалистам на «Лесном кладбище», а также Вечный огонь.

На сообщения СМИ о том, что для перевозки ветеранов использовали катафалк, резко отреагировала пресс-секретарь администрации города Ксения Дурманова. На своей странице в соцсети facebook она отметила, что почти всегда на стороне прессы и по-максимуму пытается помогать, но сегодня многие коллеги её не просто расстроили, а вывели из себя.

«КААААК можно перед 9 мая слово ДОЛГ проассоциировать с похоронным бюро? Как у вас пальцы поворачиваются писать, что ветеранов привезли к Вечному Огню на машинах ритуальной службы? Расскажите, а. Может, я чего-то не понимаю?» — возмущённо написала Ксения Дурманова.