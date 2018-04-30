Тегеран, 30 апреля, 2018, 07:12 — ИА Регнум. КСИР был и остается основным объектом западной критики в отношении Ирана. Программа, цель которой посеять раскол между КСИР и остальной частью иранского общества, стала той линией, которую что явно и скрыто проводят в жизнь страны Запада. Такая стратегия понятна — занятый внутренними проблемами Иран окажется более сговорчивым, чем Иран сплоченный и уверенный в себе. Кроме того, конфликт армии и КСИР может обрушить Иран как государство и решить задачу, решение которой до сих пор не способно было одолеть никакое внешнее воздействие.

Khamenei.ir Солдаты КСИР. Иран

Так что новое заявление иранских вооруженных сил и КСИР можно считать ответом на усилия тех, кто рассчитывает победить Иран за счет вбивания клина между его силовыми структурами. Цель внешнего воздействия Ирана на ближневосточный конфликт остается прежней — Иран как фактический лидер мусульман-шиитов продолжает создание сирийского плацдарма и закрепления позиций в этой стране. Если позиция Запада по отношению к Ирану понятна, то как относятся к нему современные Россия и Китай?

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