Пермь, 30 апреля, 2018, 06:15 — ИА Регнум. Под тотальные проверки мест массового пребывания людей в Пермском крае подпали 680 объектов, в ходе проверок установлено более 4000 нарушений, преимущественно в торговых центрах. Какие неполадки в работе ТЦ были выявлены, пишет редактор ИА REGNUM Наталья Хомутова.

Торговый центр

Нарекания вызвали эвакуационные выходы, системы автоматической сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, дымоудаления, отсутствующее аварийное освещение, часто персонал не был проинструктирован на случай пожара. В некоторых ТЦ обнаружены признаки незаконной реконструкции, некоторые работают и вовсе в самовольно построенных зданиях, один ТЦ продолжает работать даже после судебного решения о приостановлении его деятельности. В ходе проверки приостановлена деятельность восьми ТЦ, направлены иски о подобной мере в отношении еще 16, и 15 исков готовятся.

Как правило, большинство предпринимателей при виде судебных приставов изображали полное недоумение, но особенно ярка реакция кафе-ресторана «История»: как раз на день проверки у него был заказан крупный банкет, и потому он попросту предложил приставам прийти в другой раз. При том, что помещение по суду было признано пожароопасным. А в развлекательном детском центре «Октябрь» и вовсе взбунтовались: в здании были обнаружены нарушения требований пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей, суд постановил деятельность приостановить, но центр не согласился с решением, публично возмутился и даже гарантировал посетителям безопасность. Но самое удивительное даже не то, что администрация вскрыла пломбы и открыла здание для посетителей, а то, что родители массово (!) повели в него своих детей. Подумаешь, пожарная безопасность!

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