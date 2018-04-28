Великий Новгород, 28 апреля, 2018, 19:03 — ИА Регнум. «Автобус Победы», оформленный в память о героях Великой Отечественной войны, выехал сегодня, 28 апреля, на улицы Великого Новгорода. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Новгородской области, идея выпустить такой автобус на улицы в преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне возникла у сотрудников учреждения.

Пресс-служба следственного управления СКР по Новгородской области В Великом Новгороде состоялся первый рейс «Автобуса Победы»

Первыми пассажирами тематического автобуса стали ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники подшефного класса гимназии «Гармония», сотрудники следственного управления, представители Новгородского областного комитета ветеранов, директор автобусного парка. Сопровождаемой торжественной музыкой, автобус проехал по улицам города Великого Новгорода до здания регионального следственного управления.