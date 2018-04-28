Самарская область, 28 апреля, 2018, 19:02 — ИА Регнум. В селе Сырейка в Кинельском районе Самарской области открывается новая база фермерского хозяйства «Страусиная дача». Ферму открыла в 2005 году бывшая учительница начальных классов Ольга Должикова. Заняться разведением страусов предложил супруг, рассчитав подробный бизнес-план. Общий объем инвестиций тогда оценивался в 300 тыс. рублей.

Straus63.ru На страусиной ферме

Началось предприятие с закупки семи годовалых особей страусов в Норвегии. Каждая птица стоила $800.

С 2006 года предприниматель запустила страусиный инкубатор. Разведение птиц начиналось с 4 птенцов в сезон (март-октябрь), сейчас производительность фермы составляет 70 птенцов в сезон. В марте яйца закладываются в инкубатор, в мае появляются на свет птенцы, за лето они подрастают и становятся самостоятельными. Молодые особи страусов пользуются спросом у владельцев частных фермерских хозяйств в различных регионах России и в соседнем Казахстане. Для воспроизводства молодняка необходимо пять-семь взрослых особей, однако фермер планирует увеличить поголовье.

Кроме продажи птенцов ферма занимается реализацией мыса и страусиных яиц, скорлупа используется для изготовления сувениров, кожа и перья востребованы в модной индустрии, жир — в косметологии.

В 2014 предприниматель вошла в число победителей государственной программы Самарской области по поддержке малых форм хозяйствования по направлению «поддержка начинающих фермеров» и получила грант 1,5 млн. руб. на развитие хозяйства.

На эти средства на принадлежащем Должиковой участке площадью 40 Га было построено административное здание площадью 100 кв м для работников фермы, видеозал для участников экскурсий, мини-музей, был приобретен трактор для заготовки кормов, установлены ветряные мельницы и солнечные батареи для обеспечения хозяйства электроэнергией, построены вольеры для страусов с укрытиями из поликарбоната.

За создание фермы Должикова была награждена медалью «За развитие нового направления в птицеводстве Самарской области». В сентябре 2017 года предприниматель вместе со страусами приняла участие в XIX Поволжской агропромышленной выставке.

В настоящее время «Страусиная дача» также является популярным местом у туристов. Ферма предлагает и экскурсии, и продукцию — можно попробовать яйца или шашлык из мяса страуса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о необходимости оказывать государственную поддержку семейным сельхозпредприятиям и фермерам сказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Глава государства считает малое предпринимательство масштабным резервом экономического роста.

«К середине следующего десятилетия его вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40% процентам, а число занятых здесь вырасти с 19 до 25 млн человек», — призвал Путин.

«Одна из ключевых проблем, которая волнует предпринимателей, — трудно получить доступ к финансовым ресурсам. Сейчас правительство осуществляет программу, по которой малый производственный бизнес может взять кредит под фактическую ставку в 6,5%. Считаю, что ее нужно обязательно продолжить, а главное — обеспечить реальную доступность такого инструмента поддержки», — заключил президент.