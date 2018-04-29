Санкт-Петербург, 29 апреля, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Рост возможностей порта «Бронка» в Санкт-Петербурге лишает латвийских конкурентов российских портовиков последней возможности поживиться за счет перевалки китайских контейнерных грузов, следующих в Европу. О том, какие перспективы открывает сотрудничество компании «РЖД-Логистика» и перегрузочного комплекса «Бронка», рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Мейзер.

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Уже в первом квартале 2017 года порт «Бронка» показал прирост перевалки контейнеров в 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущем года. Латвийским же портовикам эта тенденция не сулит ничего хорошего.

Согласно заявлению председателя правления рижского порта Андриса Америкса, грузооборот рижского порта в 2018 году может уменьшиться еще на 12%. Сокращение перевалки коснется многих типов грузов, включая нефтепродукты и уголь. Несмотря на высокий рейтинг экономической привлекательности, Латвия, Литва и Эстония имеют небольшие шансы на китайские инвестиции, а с усилением возможностей российских портов и железных дорог они и вовсе могут быть оттеснены на обочину «Шелкового пути».

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