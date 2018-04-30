Киев, 30 апреля, 2018, 03:12 — ИА Регнум. Ряд громких самоубийств произошел на Украине в течение весьма ограниченного времени, особенно резонансным стал недавний случай с бывшим летчиком ВСУ Владиславом Волошиным, «героем АТО», возможно, унесшим в могилу тайну катастрофы рейса МН-17. О самоубийствах в украинской армии и среди гражданского населения пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Депрессия

В феврале текущего года военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал число самоубийств среди военнослужащих: 518 случаев с 2014 года, из них 16 — только за первые полтора месяца 2018-го. Каждую неделю сводят счеты с жизнь 2−3 украинских военных. Это не считая уволенных в запас и находящихся на ротации. Начальник главного управления морально-психологического обеспечения вооруженных сил Украины Олег Грунтковский назвал приведенную прокурором статистику ложью и манипуляцией, но подтвердить свои слова цифрами отказался.

Примечательно, что число суицидов растет не только среди подверженных посттравматическому стрессовому расстройству военнослужащих, так, в феврале убил себя начальник отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС Сергей Климов, и в том же месяце — старший сержант нацполиции Сергей Галасюк (причем прямо во время несения службы возле резиденции Порошенко). Обычные люди также поддерживают эту тревожную статистику: по данным минздрава, Украины вышла в топ-25 стран мира по числу самоубийств, причем, если бы она состояла в ЕС, то там занимала бы первое место перед Литвой и Латвией. Одновременно в рейтинге счастья ООН Украина занимает 138-е место из 156.

Ценность жизни на Украине за последние несколько лет снизилась резко, причем этот процесс можно отследить не только суицидам, но и, например, по числу вождений в пьяном виде (возросло рывком), отравлений фальсифицированным алкоголем, хранения в домах взрывчатых веществ. И все это — только за постмайданные несколько лет. При этом Верховная рада буквально только что приняла поправки в УК, согласно которым наказание за доведение до самоубийства составляет теперь до 3 лет тюрьмы. Так кого нужно судить и сажать за резко участившиеся самоубийства на Украине?

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