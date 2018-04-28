Москва, 28 апреля, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Доход главы ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозёрова за 2017 год составил 180 млн 546,9 тысячи рублей, следует из его декларации, опубликованной на официальном сайте компании.

Kremlin.ru Олег Белозёров

В 2016 году Олег Белозёров заработал 172 млн 902,5 тысячи рублей. Таким образом, за год его доход увеличился более чем на 7,5 млн рублей.

Согласно декларации, недвижимости в собственности у главы РЖД нет. В пользовании у Белозёрова находится квартира площадью 193 квадратных метра.

Доход супруги главы РЖД за 2017 год составил 22 млн 808,6 тысячи рублей. В собственности у ней находится квартира площадью 193 квадратных метра и машиноместо площадью 14,4 квадратных метра.

Также супруга Белозёрова имеет автобили М-21 1963 года выпуска, ГАЗ-21И 1960 года выпуска и Land Rover Range Rover 2015 года выпуска.