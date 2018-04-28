Ярославль, 28 апреля, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Градостроительный совет Ярославля принял решение установить на Тверицкой набережной памятник подводнику Валерию Харитонову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель ярославского отделения движения поддержки флота Александр Гарусов.

Подводная лодка «К-19»

Ярославец Валерий Харитонов, призванный на Северный флот в 1960 году, был зачислен в экипаж атомной подводной лодки «К-19». 4 июля 1961 года во время автономного плавания на лодке произошла серьезная поломка в системе охлаждения ядерного реактора. Чтобы предотвратить ядерный взрыв, на ликвидацию аварии вызвались восемь добровольцев, и среди них матрос Валерий Харитонов. Взрыв предотвратили, но все добровольцы погибли от радиации.

Монумент планируют возвести на аллее Соловецких юнг на Тверицкой набережной. Градостроительный совет поддержал эту идею, но с доработкой концепции.

«Автор концепции Илья Клягин. Памятник будет представлять собой металлическую плиту, стилизованный под корпус подводной лодки, на нём будет фамилия, имя, отчество героя, надпись К-19, а внизу бетонное основание, где будет буквами выложена история подвига», — рассказал Александр Гарусов.

Памятник хотели установить 4 июля 2018 года — в день свершения подвига, но решили открыть его в день ВМФ, который празднуется в последнюю субботу июля.