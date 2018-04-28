В Ярославле появится памятник подводнику Валерию Харитонову
Ярославль, 28 апреля, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Градостроительный совет Ярославля принял решение установить на Тверицкой набережной памятник подводнику Валерию Харитонову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель ярославского отделения движения поддержки флота Александр Гарусов.
Ярославец Валерий Харитонов, призванный на Северный флот в 1960 году, был зачислен в экипаж атомной подводной лодки «К-19». 4 июля 1961 года во время автономного плавания на лодке произошла серьезная поломка в системе охлаждения ядерного реактора. Чтобы предотвратить ядерный взрыв, на ликвидацию аварии вызвались восемь добровольцев, и среди них матрос Валерий Харитонов. Взрыв предотвратили, но все добровольцы погибли от радиации.
Монумент планируют возвести на аллее Соловецких юнг на Тверицкой набережной. Градостроительный совет поддержал эту идею, но с доработкой концепции.
«Автор концепции Илья Клягин. Памятник будет представлять собой металлическую плиту, стилизованный под корпус подводной лодки, на нём будет фамилия, имя, отчество героя, надпись К-19, а внизу бетонное основание, где будет буквами выложена история подвига», — рассказал Александр Гарусов.
Памятник хотели установить 4 июля 2018 года — в день свершения подвига, но решили открыть его в день ВМФ, который празднуется в последнюю субботу июля.